Суд просят отменить единственное в Украине спецразрешение на добычу танталовых руд: что известно

Суд просят отменить единственное в Украине спецразрешение на добычу танталовых руд в Новомиргородском и Маловисковском районах Кировоградской области, которые, по решению СНБО, имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности страны.

Об этом сообщаетиздание NADRA.INFO.

Суд просят отменить спецразрешение

Отмечается, что Киевский окружной административный суд (КОАС) рассматривает дело по иску заместителя руководителя Новоукраинской окружной прокуратуры к Государственной службе геологии и недр Украины (ГОН) и Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКС), в котором прокурор просит:

признать противоправными действия ГКС и ДГН по рассмотрению материалов предварительной геолого-экономической оценки запасов и ресурсов танталовых руд участка Мостовой рудной зоны 3 в Новомиргородском и Маловисковском р-нах Кировоградской обл.;

отменить решение заседания коллегии ГКС, оформленное протоколом № 4782-ДСК от 16.05.2019;

признать противоправным и отменить приказ ДОН № 340 от 16.09.2019 в части предоставления ООО "Таурус Инфинити" специального разрешения на пользование недрами;

признать недействительным специальное разрешение на пользование недрами № 6372 от 25.09.2019, выданное ООО "Таурус Инфинити " для добычи танталовых руд месторождения участок Мостовое (рудная зона 3).

Сообщается, что рассмотрение дела назначено на 11 февраля 2025 года.

Также суд постановил истребовать от Госгеонедра документы и материалы, на основании и с учетом которых принят приказ ДГН № 340 о предоставлении ООО "Таурус Инфинити" спецразрешения.

Что известно о "Таурус Инфинити"

По данным YouControl, ООО "Таурус Инфинити" контролируют Александр Настенко и Виталий Якименко (последний является отцом председателя подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины Павла Якименко. Якименко-старший и Настенко являются бизнес-партнерами учредителя корпорации АТБ и группы BGV Group Management Геннадия Буткевича .

Издание обращает внимание на то, что в 2019-2022 годах Александр Настенко и Виталий Якименко напрямую владели по 50% ООО "Таурус Инфинити". А в июле 2022 года 100-процентным участником общества стала зарегистрированная в Великобритании "Юкрейн Критикал Минералс Лимитед" (директор Харт Джеймс (Джеффри Джек ), а Настенко и Якименко-старший сократили участие в украинской компании до 90% (опосредованно контролируют по 45%). Кому отошли 10% бизнеса, в реестре не раскрывается. Имя директора "Юкрейн Критикал Минералс Лимитед" совпадает с именем советника экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука, управляющего партнера юридической фирмы Hillmont Partners Джеймса Харта.

Как сообщает пресс-служба " Таурус Инфинити", компания уже провела оценку влияния на окружающую среду и соответствующие слушания с представителями общественности. Были рассчитаны (с использованием 3D модели в программном комплексе Micromine) и утверждены Государственной комиссией Украины по запасам полезных ископаемых (ГКС) запасы категории С2 и ресурсы категории Р1 . Также создан и утвержден проект детальной геологоэкономической оценки танталовой руды в рудной зоне №3 месторождения Мостовое. Программа по бурению была протокольно согласована с американской компанией NioCorp Developments Ltd (2021 г.).

Как пишет издание, ООО "Таурус Инфинити" – одна из более 110 компаний, которые в 2016-20 годах получили спецразрешения на пользование недрами без аукционов, по процедуре апробации запасов полезных ископаемых (без разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой).

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны Украины распорядился внепланово проверить всех этих недропользователей, а затем поручила Кабмину разработать изменения в законодательство, которые позволили бы Госгеонадрам аннулировать такие спецразрешения без решения суда.

Заметим, тантал используют в электронике, химии, машиностроении, атомной энергетике, металлургии и медицине.

Единственное в Украине разрешение на добычу танталовых руд

В Украине по состоянию на декабрь 2024 до сих пор не функционирует Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами. Поэтому единственная открытая сегодня официальная база со спецразрешениями, которую с определенной периодичностью обновляют сотрудники ДГН – на Едином государственном веб-портале открытых данных. Согласно таблице оттуда, по состоянию на 10.12.2024 танталовое спецразрешение ООО "Таурус Инфинити" – единственное в Украине.

В то же время, пятиокиси тантала (Та 2 О 5 ) учитываются как сопутствующий полезный компонент Малышевское месторождение (участки Западная, Центральная и Восточная) в Днепропетровской обл., которое разрабатывает недавно приватизирована АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Также тантал присутствует и в рудах. Волчанского месторождения (Днепропетровская обл.), разрабатываемое ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" (ДемГОК). Упоминаний о промышленной добыче танталовых руд этими компаниями нет.

По данным Большой украинской энциклопедии, по состоянию на 2021 г. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины запасы И 2 О 5 (с ниобием) были учтены еще по 2 объектам: коренному Новополтавскому месторождению (Запорожская обл.), а также в отходах обогащения выветрившихся руд восточного участка Мазуровского месторождения (Донецкая область) – оба на временно оккупированной территории.

Танталовый интерес может представлять и рудная зона, образуемая Липняжским, Новостанковатским и Ташлыцким рудопроявлениями бериллиевых руд в Кировоградской области.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и лишь 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации,