Суд просять скасувати єдиний в Україні спецдозвіл на видобуток танталових руд: що відомо

Суд просять скасувати єдиний в Україні спецдозвіл на видобуток танталових руд у Новомиргородському та Маловисківському районах Кіровоградської області, які, за рішенням РНБО, мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності країни.

Про це повідомляє видання NADRA.INFO.

Суд просять скасувати спецдозвіл

Зазначається, що Київський окружний адміністративний суд (КОАС) розглядає справу за позовом заступника керівника Новоукраїнської окружної прокуратури до Державної служби геології та надр України (ДГН) і Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ), у якому прокурор просить:

визнати протиправними дії ДКЗ та ДГН щодо розгляду матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів танталових руд ділянки Мостове рудної зони 3 у Новомиргородському та Маловисківському р-нах Кіровоградської обл.;

скасувати рішення засідання колегії ДКЗ, оформлене протоколом № 4782-ДСК від 16.05.2019;

визнати протиправним та скасувати наказ ДГН № 340 від 16.09.2019 в частині надання ТОВ "Таурус Інфініті" спеціального дозволу на користування надрами;

визнати недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 6372 від 25.09.2019, виданий ТОВ "Таурус Інфініті" для видобування танталових руд родовища ділянка Мостове (рудна зона 3).

Повідомляється, що розгляд справи призначено на 11 лютого 2025 року.

Також суд постановив витребувати від Держгеонадр документи та матеріали, на підставі та з урахуванням яких прийнято наказ ДГН № 340 про надання ТОВ "Таурус Інфініті" спецдозволу.

Що відомо про "Таурус Інфініті"

За даними YouControl, ТОВ "Таурус Інфініті" контролюють Олександр Настенко і Віталій Якименко (останній є батьком голови підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України Павла Якименка. Якименко-старший і Настенко є бізнес-партнерами засновника корпорації АТБ і групи BGV Group Management Геннадія Буткевича.

Видання звертає увагу на те, що у 2019-2022 роках Олександр Настенко і Віталій Якименко напряму володіли по 50% ТОВ "Таурус Інфініті". А у липні 2022 року 100-відсотковим учасником товариства стала зареєстрована у Великобританії "Юкрейн Крітікал Мінералс Лімітед" (директор Харт Джеймс Джеффрі Джек), а Настенко і Якименко-старший скоротили участь в українській компанії до 90% (опосередковано контролюють по 45%). Кому відійшло 10% бізнесу, у реєстрі не розкривається. Імʼя директора "Юкрейн Крітікал Мінералс Лімітед" збігається з іменем радника екс-премʼєр-міністра України Олексія Гончарука, керуючого партнера юридичної фірми Hillmont Partners Джеймса Харта.

Як повідомляє пресслужба "Таурус Інфініті", компанія вже провела оцінку впливу на навколишнє середовище та відповідні слухання з представниками громадськості. Були обраховані (з використанням 3D моделі у програмному комплексі Micromine) і затверджені Державною комісією України по запасах корисних копалин (ДКЗ) запаси категорії С 2 та ресурси категорії Р 1 . Також створено та затверджено проєкт детальної геологоекономічної оцінки танталової руди в рудній зоні № 3 родовища Мостове. Програма з буріння була протокольно узгоджена з американською компанією NioCorp Developments Ltd (2021 р.).

Як пише видання, ТОВ "Таурус Інфініті" – одна із понад 110 компаній, які в 2016-20 роках отримали спецдозволи на користування надрами без аукціонів, за процедурою апробації запасів корисних копалин (без наявного дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою).

В 2021 році Рада національної безпеки і оборони України розпорядилася позапланово перевірити всіх цих надрокористувачів, а потім доручила Кабміну розробити зміни до законодавства, які б дозволили Держгеонадрам анулювати такі спецдозволи без рішення суду.

Зауважимо, тантал використовують в електроніці, хімії , машинобудуванні, атомній енергетиці, металургії та в медицині.

Єдиний в Україні дозвіл на видобуток танталових руд

В Україні станом на грудень 2024 року досі не функціонує Державний реєстр спеціальних дозволів на користування надрами. Відтак чи не єдина відкрита сьогодні офіційна база зі спецдозволами, яку з певною періодичністю оновлюють співробітники ДГН – на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Згідно з таблицею звідти, станом на 10.12.2024 танталовий спецдозвіл ТОВ "Таурус Інфініті" – єдиний в Україні.

Водночас, п’ятиокиси танталу (Та 2 О 5 ) обліковуються як супутній корисний компонент на Малишевському родовищі (ділянки Західна, Центральна і Східна) в Дніпропетровській обл., яке розробляє нещодавно приватизована АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Також тантал присутній і в рудах Вовчанського родовища (Дніпропетровська обл.), яке розробляє ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" (ДемГЗК). Згадок про промислове видобування танталових руд цими компаніями немає.

За даними Великої української енциклопедії, станом на 2021 Державним балансом запасів корисних копалин України запаси Та 2 О 5 (з ніобієм) були обліковані ще по 2 обʼєктах: корінному Новополтавському родовищу (Запорізька обл.), а також у відходах збагачення вивітрілих руд східної ділянки Мазурівського родовища (Донецька область) – обидва на тимчасово окупованій території.

Танталовий інтерес може представляти і рудна зона, яку утворюють Липнязький, Новостанкуватський та Ташлицький рудопрояви берилієвих руд у Кіровоградській області.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації,