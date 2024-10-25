Компанію Фірташа позбавили спецдозволу на Малишевському родовищі законно: рішення суду

Верховний Суд визнав законним наказ Державної служби геології та надр України, яким на тлі санкцій до Дмитра Фірташа зупинялася дія дозволу ТОВ "Мотронівський ГЗК" на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на постанову Верховного суду.

Видання нагадує, 28 березня 2023 року, в день набрання чинності змін до Кодексу України про надра, ДГН зупинила всі спеціальні дозволи компаніям Group DF Дмитра Фірташа у зв’язку із застосуванням до нього влітку 2021 року санкцій РНБО у вигляді анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.

В листопаді 2023 року свій спецдозвіл змогло поновити ТОВ "Межиріченський ГЗК" – суд визнав, що в ДГН поспішили зупинити право користування надрами, не надавши компанії 30 днів, передбачених Кодексом (наразі цю справу ще розглядає Верховний Суд).

Мотронівський ГЗК також намагався в судовому порядку відновити спецдозвіл – це йому вдалося наприкінці лютого 2024 року після постанови Третього апеляційного адміністративного суду. Тепер це рішення апеляції скасував Верховний Суд.

Під час розгляду судової справи, Держгеонадра звертала увагу, що у надрокористувача було три місяці, щоб змінити підсанкційного кінцевого бенефіціарного власника на іншого. Однак Мотронівський ГЗК не вживав для цього жодних заходів. Відтак зупинка дозволу в день набрання чинності відповідної норми Кодексу була законною, що і підтвердив Верховний Суд.

Як пише видання, станом на жовтень 2024 року Мотронівський ГЗК вказано власником спецдозволу № 3640, але нагадує, що в червні компанія продала право користування надрами на користь ТОВ "Тіберіус Плюс" Олексія Шестюка.

Продаж врятував спецдозвіл від анулювання, передбаченого коригуючим рішенням РНБО (в Group DF санкції до акціонера називали несправедливими).

Також зауважимо, що право користування Малишевським родовищем наразі остаточно не відчужено, оскільки ДГН ще не внесла зміни до спецдозволу.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації,