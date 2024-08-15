Бізнес попереджає про ризик зупинки придбання нових спеціальних дозволів на користування надрами

Постановою КМУ №1374 затверджено Методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні (електронних торгах) спеціального дозволу на право користування надрами. Бізнес занепокоєний оприлюдненими цінами одиниці товарної продукції гірничого підприємства, які впливають на провадження діяльності надрокористувачами, внутрішні та зовнішні інвестиції та галузь загалом.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що представники Комітету надрокористування ЄБА долучились до засідань робочої групи з визначення ціни одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини.

Чим занепокоєний бізнес

В ЄБА зауважують, що постановою КМУ №1374 затверджено Методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні (електронних торгах) спеціального дозволу на право користування надрами.

"Підприємці занепокоєні прийнятим рішенням та оприлюдненими цінами одиниці товарної продукції гірничого підприємства, які впливають на провадження діяльності надрокористувачами, внутрішні та зовнішні інвестиції та галузь загалом", - наголошують в ЄБА.

Так, відповідно до пункту 4 Методики ціна одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини визначається на дату розрахунку і дорівнює:

фактичній ціні реалізації природного газу, нафти і конденсату, оприлюдненій на офіційному веб-сайті Мінекономіки;

ціні, визначеній відповідно до цієї Методики на всі інші корисні копалини шляхом опрацювання вихідної інформації, отриманої від ДПС та Державної комісії, та ціни, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Держгеонадр за попередній квартал, з вибором більшого із значень.

Ціни на деякі види товарної продукції перевищують ринкові

Водночас, експерти ЄБА відмічають, що на відміну від ринків природного газу, нафти і конденсату, які є відносно сформованими, конкурентними та збалансованими в межах цілої країни, ринки інших корисних копалин можуть бути змінними. Відтак постійні коливання ціни одиниці товарної продукції гірничого підприємства значним чином впливають на планування придбання спеціальних дозволів на користування надрами та ведення господарської діяльності гірничих підприємств.

Для розуміння коливання цін в ЄБА зазначають, що на офіційному веб-сайті Державної служби геології та надр України було оприлюднено затверджену ціну одиниці товарної продукції гірничого підприємства на ІІІ квартал 2024 року. Ціни на деякі види товарної продукції перевищують ринкові ціни у більш ніж 26 разів.

Наприклад, значення ціни піску у 2 кварталі 2024 року становило 165,48 грн за м3, а у третьому кварталі уже 4427,3 грн за м3. Експерти ЄБА вважають, що у наступному кварталі затверджена ціна одиниці товарної продукції гірничого підприємства не може бути нижчою, від затвердженої за попередній період. На думку представників бізнесу, така ситуація може обумовити ризик зупинки діяльності сектору в частині придбання нових спеціальних дозволів на користування надрами з аукціону тощо

"Іншими словами, для багатьох потенційних і діючих вітчизняних та іноземних інвесторів, придбання спеціального дозволу на користування надрами може стати нерентабельним. А втрата інтересу до галузі може обумовити значне зниження інвестиційної привабливості галузі, зменшення надходження доходів та зборів до державного бюджету, що на думку експертів Комітету Асоціації, може негативно позначитись на економічному стані держави в цілому", - пояснюють в ЄБА.

Що пропонують

На думку бізнесу, стрімке зростання ціни одиниці товарної продукції в порівнянні з попередніми періодами є наслідком все ж не зовсім досконалого підходу до її визначення.

За словами компаній, що працюють у даній сфері, реальні ринкові ціни на раніше згадані корисні копалини не зазнали значних змін, зокрема, впливу на формування цінової політики не мали сезонні зміни чи ситуація на світовому ринку.

Крім того, на переконання представників бізнесу, одні і ті ж корисні копалини в межах різних областей (навіть районів) можуть суттєво різнитися у ціні за одиницю виміру, тому брати до уваги при визначенні ціни одиниці товарної продукції гірничого підприємства саме середню вартість одиниці не є в повній мірі коректним.

ЄБА вважає, що потребують перегляду підходи до обрахунку початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами або ж показники, які надаються, зокрема, ДПС, до Державної служби геології та надр України для затвердження ціни одиниці товарної продукції гірничого підприємства.

ЄБА вже звернулась до урядовців з проханням сприяти зміні підходу до обрахунку початкової ціни продажу на аукціоні (електронних торгах) спеціального дозволу на право користування надрами в тому числі шляхом внесення змін до Методики.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр провела аукціон із продажу п'ятирічного спеціального дозволу на користування надрами каолінового родовища в Житомирській області. Виграла аукціон компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова, яка запропонувала за ділянку 11 млн грн.

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