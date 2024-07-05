Ахметов купує ліцензію на родовище білої глини на Житомирщині

Державна служба геології та надр 4 липня провела аукціон із продажу п'ятирічного спеціального дозволу на користування надрами каолінового родовища в Житомирській області. Виграла аукціон компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова, яка запропонувала за ділянку 11 млн грн.

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Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі, передає LIGA.net.

Зазначається, що згідно результатів аукціону із продажу п'ятирічного спеціального дозволу на користування надрами каолінового родовища, переможцем торгів стала компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова, яка зареєстрована у місті Дружківці (Донецька область).

Нове родовище, на яке претендує компанія, розташоване в Бердичівському районі Житомирської області, на північній околиці села Великі Гадомці. ЇЇ площа становить майже 278 га.

Компанія Ахметова видобуватиме каолін (біла глина, яка може використовуватися при виробництві паперу, керамічних матеріалів, косметики, гумових матеріалів).

99% компанії "Юмджи Каолін"належить кіпрській Vesco Limited, 1% – ПрАТ "Веско".

З 2013 року компанія володіє ліцензією на розробку Приазовської ділянки вогнетривкої глини у Донецькій області.

Раніше Державна служба геології та надр продала спеціальний дозвіл на розробку Мар'янського родовища вапняку компанії, яка пов'язана з бізнесменами Ігорем Мазепою, власником Concorde Capital, та Віталієм Антоновим, якому належить концерн "Галнафтогаз" і мережа АЗС "ОККО".