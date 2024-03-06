Засновник Concorde Capital Мазепа купив родовище вапняку за 58 млн грн

Державна служба геології та надр продала спеціальний дозвіл на розробку Мар'янського родовища вапняку компанії, яка пов'язана з бізнесменами Ігорем Мазепою, власником Concorde Capital, та Віталієм Антоновим, якому належить концерн "Галнафтогаз" і мережа АЗС "ОККО".

Про це повідомляє видання liga.net, посилаючись на дані сайту Prozorro.Продажі.

Зазначається, що на аукціоні 17 січня право на розробку за 150 млн грн здобула компанія "Форсаж", що належить дружині колишнього мера Чернігова Владислава Атрошенка, якого за рішенням суду з лютого 2023 року тимчасово усунуто з посади. Однак вона не підписала договір купівлі-продажу.

Тоді право на придбання ліцензії відійшло до другого учасника аукціону – ТОВ "Мар'янський кар'єр", яке запропонувало втричі менше – 58,3 млн грн. Компанія отримала 20-річний спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування вапняку на Мар’янському родовищі, яке розташоване у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Угода між Держгеонадрами та Мар'янським кар'єром укладена 4 березня 2024 року.

Загальна площа Мар’янського родовища перевищує 428 га. Воно розташоване біля села Мар'янське, на колишньому узбережжі Каховського водосховища Дніпра, і має значні запаси вапняку – понад 132 млн тонн.

Ключовий засновник ТОВ "Мар'янський кар'єр" – "Кривий Ріг Цемент". 90,1% ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" належить Ігорю Мазепі і Віталію Антонову.

Раніше повідомлялося, що компанія Мазепи і його партнерів розпочинає роботу на родовищі бурштину на Рівненщині. До проєкту з видобутку бурштину залучили іноземного інвестора, яким став китайський підприємець Ванг Чжикай.