Основатель Concorde Capital Мазепа купил месторождение известняка за 58 млн грн

Государственная служба геологии и недр продала специальное разрешение на разработку Марьянского месторождения известняка компании, связанной с бизнесменами Игорем Мазепой, владельцем Concorde Capital, и Виталием Антоновым, которому принадлежит концерн "Галнефтегаз" и сеть АЗС "ОККО".

Об этом сообщает издание liga.net, ссылаясь на данные сайта Prozorro.Продажи.

Отмечается, что на аукционе 17 января право на разработку за 150 млн грн получила компания "Форсаж", принадлежащая супруге бывшего мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который по решению суда с февраля 2023 года временно отстранен от должности. Однако она не подписала договор купли-продажи.

Тогда право на приобретение лицензии отошло ко второму участнику аукциона – ООО "Марьянский карьер", которое предложило втрое меньше – 58,3 млн грн. Компания получила 20-летнее специальное разрешение на пользование недрами с целью добычи известняка на Марьянском месторождении, расположенном в Криворожском районе Днепропетровской области.

Соглашение между Госгеонадрами и Марьянским карьером заключено 4 марта 2024 года.

Общая площадь Марьянского месторождения превышает 428 га. Оно расположено у села Марьянское, на бывшем побережье Каховского водохранилища Днепра, и имеет значительные запасы известняка – более 132 млн. тонн.

Ключевой основатель ООО "Марьянский карьер" – "Кривой Рог Цемент". 90,1% ЧАО "Кривой Рог Цемент" принадлежит Игорю Мазепе и Виталию Антонову.

Ранее сообщалось, что компания Мазепы и его партнеров начинает работу на месторождении янтаря в Ровенской области. К проекту по добыче янтаря привлекли иностранного инвестора, которым стал китайский предприниматель Ванг Чжикай.