Дело Мазепы: суд продолжил расследование на девять месяцев

Печерский районный суд Киева продлил досудебное расследование против бизнесмена Игоря Мазепы, подозреваемого в захвате земли возле Киевской ГЭС, еще на девять месяцев - до 28 августа 2024 года.

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы EQUITY, представляющей интересы Мазепы.

Там напоминают, что указанное уголовное производство касается якобы незаконного выделения земельных участков.

"Печерский суд частично удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований и продлил срок досудебного расследования до девяти месяцев, то есть до 28 августа 2024", - подчеркивают в юридической фирме.

Там добавляют, что следствие мотивировало свое ходатайством тем, что за период проведения расследования так и не было собрано достаточных доказательств для обвинения и передачи уголовного дела для рассмотрения судом по существу.

"Важно отметить, что это уголовное производство зарегистрировано еще в 2014 году и длится почти 10 лет, поэтому остается непонятным, почему этого времени было недостаточно для осуществления необходимых следственных действий", - отмечают в юридической фирме.

Мазепа подозревается в завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС

Как сообщалось, 18 января основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали во время прохождения украинско-польской границы. 19 января бизнесмена отправили в СИЗО.

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в ноябре 2023 восьми участникам этой преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.

В Concorde Capital связали действия ведомства с позицией бизнесмена по поводу давления силовиков на бизнес.

21 января Мазепа вышел из СИЗО, заплатив 21 миллион гривен залога.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа начал карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. Через три года Мазепу пригласили на работу в Foyil Securities New Europe на должность управляющего директора. В 2002 году он возглавил компанию МФК.

В сентябре 2004 года основал инвестиционную компанию Concorde Capital, предоставляющую полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Он является ее генеральным директором. В 2008 году был избран председателем биржевого совета ОАО "Украинская биржа".

В начале 2014 года являлся членом наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк". С августа 2014 по 6 июля 2016 года Мазепа был членом Наблюдательного совета ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Бывший совладелец латвийского представительства ПриватБанка. Мазепа через оффшорную компанию "Concorde Bermuda Ltd" (входившей в Concorde) владел 8,5 % банка. Этот банк, помимо прочего, занимался отмыванием средств украинского олигарха Сергея Курченко из близкого окружения Виктора Януковича, после бегства которого вошел в команду Петра Порошенко, где отвечал за сделки по покупке государственных активов. Одним из самых больших процессов перевода госактивов в собственность Порошенко с помощью Мазепы является приватизация "Укрспирта".

Также Мазепа был одним из ближайших соратников украинского олигарха Сергея Тигипко .