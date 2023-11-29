ГБР разоблачило захват "строительной мафией" земель Киевской ГЭС: теперь там коттеджные городки (ФОТО)

Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции разоблачило и задержало ряд участников преступной организации, противоправно завладевшей в 2021 году 5 га земли, на которых расположены гидротехнические объекта критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.

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Как сообщают правоохранители, речь идет о землях водного фонда вдоль дамбы Киевского водохранилища между селами Хотяновка и Лебедевка в левобережной части Вышгородского района.

В преступную же организацию входило почти 20 человек, действовавших в интересах нескольких застройщиков. Среди фигурантов – известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Каждый из участников отвечал за свое направление работы: управление всеми действиями членов группировки, финансовую поддержку преступных процессов, поиск лиц, на которых оформлялись земельные участки, коммуникация с должностными лицами органов власти, изготовление необходимой документации.

Используя правовые пробелы в правовом статусе участков, организаторы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины якобы под садоводство.

Другие участники подыскивали через социальные сети подставных лиц, которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за тяжелого материального положения.

В дальнейшем исполнители от имени подставных лиц подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они перепродавали землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции

Таким образом, в течение 2020-2021 годов организаторы и участники схемы завладели землями госсобственности оценочной стоимостью более 15 миллионов гривен, которая и считается суммой нанесенного государству ущерба. Отмечается, что на этой территории было построено несколько коттеджных городков.

Реализации преступной схемы способствовали действия чиновников Киевского областного управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений по выделению земучастков.

28 ноября были задержаны двое организаторов и трое участников организации. В целом о подозрении сообщено восьми участникам группировки. Им инкриминируют части 1 и 2 статьи 255 (создание, руководство, участие в преступной организации), часть 4 статьи 190 (мошенничество) и часть 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

Чиновникам Госгеокадастра инкриминируется часть 2 статьи 365 (превышение служебных полномочий правоохранителем с применением или угрозой насилия) УК. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Участникам земельной схемы может грозить от трех до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.