Суд окончательно вернул Киеву 4 га земли около Академгородка, где строили ЖК в промзоне

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который в феврале поддержал позицию Киевской городской прокуратуры относительно нецелевого использования ЧАО "Киевский опытно-экспериментальный завод "Уголь" коммунального земельного участка промышленности для строительства жилого комплекса.

Как отмечают в столичной прокуратуре, речь идет о участке площадью более 4 га и стоимостью 217,4 миллиона гривен, расположенном в переулке Приборном, что в Святошинском районе.

Суд удовлетворил иск прокурора в интересах государства в лице Киевского городского совета к обществу о расторжении договора аренды и возвращении указанного земельного участка территориальной общине.

Было установлено, что решением горсовета и заключенным к его исполнению договором акционерному обществу передавался в долгосрочную аренду на 25 лет участок с конкретно определенным назначением – для эксплуатации и обслуживания административно-производственных и хозяйственных зданий и сооружений, относящийся к категории земель промышленности.

Однако в нарушение земельного законодательства и вопреки условиям договора предприятие вело застройку участка жилым комплексом, чем фактически без соответствующего решения горсовета изменило его категорию на земли жилой и общественной застройки.

Таким образом, общество, достоверно осведомленное об отсутствии решения арендодателя относительно изменения целевого назначения спорного участка, осуществляло нецелевое использование земли. Теперь же, после рассмотрения апелляции, указанное решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Напомним также, что месяц назад Верховный суд окончательно отказал в возобновлении договора аренды земель, предоставлявшихся под застройку на берегу Днепра на столичной Никольской слободке.