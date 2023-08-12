Кличко отреагировал на скандальный снос на Подоле: инициирует запрет на "реконструкцию" старых домов

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует принятие Киевским городским советом решения, которое бы сделало невозможным самовольный снос исторических домов в столице под предлогом их "реконструкции". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, реагируя на скандал со сносом дома по улице Ярославской, 13-Б.

"Инициирую принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым больше 100 лет (независимо от того, внесен этот дом в реестр или нет), - без выводов градостроительного совета", - указал мэр.

При этом он отметил, что Верховная Рада в январе окончательно отменила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, путевые, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

По словам Кличко, Киев призывает парламент принять во втором чтении законопроект №0895, который должен был бы разрешить местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев и возвращать в собственность общины памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы не содержат, что приводит к их разрушению, после которого на месте достопримечательностей "появляются торговые центры и многоэтажки".

Впрочем, отметим, что этот законопроект, внесенный еще в прошлом созыве Рады в марте 2018 года и принятый в первом чтении в июне того года, был снят с рассмотрения в октябре 2019 года.

Относительно "вопиющего случая" сноса более 200-летнего дома на Подоле, на что городские власти не давали, как отметил Кличко, никаких разрешений или согласований, он отметил, что городские власти готовят обращение в правоохранительные органы относительно проверки законности действий владельца и расторжения соответствующего договора аренды.

"Я инициирую расторжение Киевсоветом договора аренды (с 2009 года) по Ярославской 13-Б. Поскольку частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города", - отметил Кличко.

Отметим, что перед этим владелец снесенного дома – управляющий партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Сергей Боярчуков опубликовал видео, в котором выложил свою версию ситуации.

Он подтвердил, что намерен на месте разрушенной усадьбы построить с привлечением иностранного инвестора четырехэтажный апарт-отель на 11 апартаментов, "соответствующий внешнему виду Подола и его философии". Боярчуков отметил, что купил дом в 2007 году, и тот не был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников.

"Относительно исторической ценности хочу отметить, что в этом здании располагался киевский вытрезвитель. Возможно, он и представляет для кого-то ценность, но мне кажется, это не общая картина, а какие-то личные истории некоторых людей", - высказался юрист.

По словам Боярчукова, состояние конструкций здания не было пригодным для дальнейшей эксплуатации и реконструкции, что было подтверждено экспертизой госпредприятия "НИИ строительного производства". В ее результатах указывалось, что срок эффективной эксплуатации деревянных конструкций сооружения уже давно исчерпан.

Более того, как сформулировал юрист, "не было никакого полного сноса" дома по Ярославской, 13-Б, а там просто "произошел частичный демонтаж здания, и все фундаменты и даже одна стена остались на месте".

Напомним, что Подольская районная администрация Киева еще в день самовольного сноса дома на Ярославской неизвестными лицами сообщила, что направит письма в департамент охраны культурного наследия киевской мэрии, Подольскую окружную прокуратуру Киева и Подольское управление полиции Киева "с целью проведения проверки законности демонтажных работ". Столичная же полиция сообщила, что уже начала расследование происшествия по статье "самоуправство".