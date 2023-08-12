Кличко відреагував на скандальне знесення на Подолі: ініціює заборону на "реконструкцію" старих будинків

Мер Києва Віталій Кличко ініціює ухвалення Київською міською радю рішення, яке б унеможливило самовільне знесення історичних будинків у столиці під приводом їхньої "реконструкції". Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, реагуючи на скандал зі знесенням будинку по вулиці Ярославській, 13-Б.

"Ініціюю ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), - без висновків містобудівної ради", - вказав мер.

При цьому він зазначив, що Верховна Рада в січні остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України.

За словами Кличка, Київ закликає парламент ухвалити в другому читанні законопроект №0895, який мав би дозволити місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників та повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування, після якого на місці памʼяток "зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки".

Втім, зазначимо, що цей законопроект, внесений ще за минулого скликання Ради у березні 2018 року та прийнятий в першому читанні в червні того року, було знято з розгляду в жовтні 2019 року.

Стосовно ж "кричущого випадку" знесення понад 200-річного будинку на Подолі, на що міська влада не давала, як наголосив Кличко, жодних дозволів чи погоджень, він зазначив, міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника та розірвання відповідного договору оренди.

"Я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста", - зазначив Кличко.

Зазначимо, що перед цим власник знесеного будинку - керуючий партнер юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Сергій Боярчуков опублікував відео, в якому виклав свою версію ситуації.

Він підтвердив, що має намір на місці зруйнованої садиби збудувати із залученням іноземного інвестора чотириповерховий апарт-готель на 11 апартаментів, "який відповідає зовнішньому вигляду Подолу та його філософії". Боярчуков зазначив, що купив будинок у 2007 році, і той не був внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток.

"Щодо історичної цінності хочу зазначити, що в цій будівлі розташовувався київський витверезник. Можливо, він і становить для когось якусь цінність, але мені здається, це не загальна картина, а якісь особисті історії деяких людей", - висловився юрист.

За словами Боярчукова, стан конструкцій будівлі не був придатним для подальшої експлуатації та реконструкції, що було підтверджено експертизою держпідприємства "НДІ будівельного виробництва". У її результатах вказувалося, що термін ефективної експлуатації дерев'яних конструкцій споруди було вже давно вичерпано.

Більш того, як сформулював юрист, "не було ніякого повного знесення" будинку по Ярославській, 13-Б, там просто "відбувся частковий демонтаж будівлі, і всі фундаменти і навіть одна стіна залишилися на місці".

Нагадаємо що Подільська районна адміністрація Києва ще в день самовільного знесення будинку на Ярославській невідомими особами повідомила, що направить листи до департаменту охорони культурної спадщини київської мерії, Подільської окружної прокуратури Києва та Подільського управління поліції Києві "з метою проведення перевірки законності демонтажних робіт". Столичная ж поліція повідомила, що вже розпочала розслідування події за статтею "самоправство".