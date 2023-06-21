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Суспільство
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"Будинок з комахами" в Києві внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України

будинок з комахами
"Будинок з комахами". Фото: Wikipedia

Міністерство культури та інформаційної політики занесло "будинок з комахами" Марії Станіславської в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією пам’ятка архітектури місцевого значення.

Про відповідний наказ МКІП №332 повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про прибутковий будинок Марії Станіславської, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 93, охоронний №3192-Кв.

Наказом МКІП також доручило Київській міській військовій адміністрації поінформувати власника пам’ятки культурної спадщини або уповноважений ним орган про внесення до Державного реєстру. Протягом 2023 року, але не пізніше 6 місяців після скасування воєнного стану, адміністрація мусить забезпечити приведення облікової документації на пам’ятку у відповідність.

Крім того, згідно з документом, КМВА повинна забезпечити розробку та затвердження науково-проектної документації з визначення меж й режимів використання території цієї пам’ятки. За розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки культурної спадщини також відповідає КМВА, уточнюють в МКІП.

У 2021 КМДА занесла "будинок з комахами" до Переліку об’єктів культурної спадщини. У 2022 році Окружний адміністративний суд Києва позбавив будинок цього статусу. Через апеляцію Офісу Генерального прокурора рішення не набрало чинності.

У квітня 2023 року в будівлі розпочали роботи без погодження з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Фактично забудовник почав його знесення. Правоохоронці вилучили будівельну техніку за приписом відповідних департаментів КМДА 20 квітня 2023 року. Однак представники забудовника продовжили розбирати будівлю вручну.

Автор:
Віта Молодан