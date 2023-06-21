"Будинок з комахами" в Києві внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Міністерство культури та інформаційної політики занесло "будинок з комахами" Марії Станіславської в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією пам’ятка архітектури місцевого значення.

Про відповідний наказ МКІП №332 повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про прибутковий будинок Марії Станіславської, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 93, охоронний №3192-Кв.

Наказом МКІП також доручило Київській міській військовій адміністрації поінформувати власника пам’ятки культурної спадщини або уповноважений ним орган про внесення до Державного реєстру. Протягом 2023 року, але не пізніше 6 місяців після скасування воєнного стану, адміністрація мусить забезпечити приведення облікової документації на пам’ятку у відповідність.

Крім того, згідно з документом, КМВА повинна забезпечити розробку та затвердження науково-проектної документації з визначення меж й режимів використання території цієї пам’ятки. За розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки культурної спадщини також відповідає КМВА, уточнюють в МКІП.

У 2021 КМДА занесла "будинок з комахами" до Переліку об’єктів культурної спадщини. У 2022 році Окружний адміністративний суд Києва позбавив будинок цього статусу. Через апеляцію Офісу Генерального прокурора рішення не набрало чинності.

У квітня 2023 року в будівлі розпочали роботи без погодження з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Фактично забудовник почав його знесення. Правоохоронці вилучили будівельну техніку за приписом відповідних департаментів КМДА 20 квітня 2023 року. Однак представники забудовника продовжили розбирати будівлю вручну.