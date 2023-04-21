В КМДА відреагували на спробу знесення історичного будинку в центрі: роботи зупинено

Департамент охорони культурної спадщини КМДА відреагував на спробу знесення історичного будинку на вул. Володимирська, 93, відомого як “Будинок з комахами”.

Про це повідомила пресслужба департаменту.

Зазначається, що з‘явилась інформація, що «Будинок з комахами» має статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, і це перешкоджає його збереженню. Проте наказом департаменту від 29.07.2021 №45 об’єкт занесений до переліку об’єктів культурної спадщини Києва, тобто охороняється законом "Про охорону культурної спадщини".

Проведено інспекційну перевірку, винесено припис уповноваженому органу з утримання будинку щодо припинення робіт, надання науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт. Також надіслано заяву до Голосіївського управління Нацполіції у Києві про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Станом на 20 квітня проведення робіт зупинено.

Зазначимо, що будинок Марії Станіславської, відомий як "Будинок з комахами", був побудований в 1893 році. Попри приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, забудовник почав його знесення. Ця інформація була розповсюджена в соцмережах та викликала обурення користувачів.