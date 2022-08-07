Ткаченко пояснив, чому вважає абсурдом ідею знесення "Батьківщини-матері" у Києві

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступає категорично проти зносу пам'ятника "Батьківщина-мати", розташованого в Києві на території Музею історії України у Другій світовій війні. Про це він сказав в інтерв'ю для національного телемарафону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Думаю, що ми вперше підійшли впритул до вирішення цього питання, яке ми намагалися обговорювати в той чи інший спосіб після 2014 року. Майже 800 тисяч взяли участь у голосуванні в "Дії". 92% чи 94% висловилися за прибрання цього гербу і 85%, здається, за те, щоб замість радянського гербу там був тризуб", - зазначив міністр.

Таким чином, він дав зрозуміти, щоо сновним варіантом подальших дій щодо цього монументу є заміна гербу на щиті статуї, але це потребує декілької місяців лише підготовки.

"Я думаю, що після затвердження плану дій, який нам подав музей Другої світової війни, який передбачає технічне обстеження, залучення фахівців для проєктної документації, щоб можна було зрозуміти яким чином технічно зняти й повісити, має пройти десь пів року чи трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", - вказав Ткаченко.

Знесення ж "Батьківщини-матері" голова Мінкульту вважає не тільки абсолютно недоречним, а й також неможливим з фінансових причин, що склалися через повномасштабну війну з Росією.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, яка дивиться на схід, яка є величезною атракцією для багатьох туристів, мені видається абсурдом у цей час. У нас є, на що витрачати кошти. У нас недобудований - тому що немає коштів в бюджеті, тому що вони пішли на оборону і на підтримку соціальної сфери - музей Голодомору, нам потрібно збудувати музей героїв Небесної сотні. А займатися демонтажем "Батьківщини-матері" можна тільки у хворобливій уяві "затятих патріотів", - заявив він.

Крім цього, міністр нагадав, що "потрібно працювати" і з вже більш ніж 450 об'єктами культури, які зазнали пошкоджень чи були взагалі зруйновані внаслідок війни.

Нагадаємо також, що голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає необхідним зберегти герб СРСР після його демонтажу з "Батьківщини-матері" та передати до музею. Він також зазначав, що хоча цей монумент і не подобається багатьом, він сама по собі є унікальною інженерною спорудою та однією з "візитівок" України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com