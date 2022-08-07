Ткаченко объяснил, почему считает абсурдом идею сноса "Родины-матери" в Киеве

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступает категорически против сноса памятника "Родина-мать", расположенного в Киеве на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом он сказал в интервью для национального телемарафона.

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"Думаю, что мы впервые подошли вплотную к решению этого вопроса, который мы пытались обсуждать тем или иным способом после 2014 года. Почти 800 тысяч приняли участие в голосовании в "Дії". 92% или 94% высказались за демонтаж этого герба и 85%, кажется, за то, чтобы вместо советского герба там был трезубец", - отметил министр.

Таким образом, он дал понять, что основным вариантом дальнейших действий по этому монументу является замена герба на щите статуи, однако это требует минимум нескольких месяцев только для подготовки.

"Я думаю, что после утверждения плана действий, который нам предоставил музей Второй мировой войны, предусматривающего техническое обследование, привлечение специалистов для проектной документации, чтобы можно было понять каким образом технически снять и повесить, должно пройти около полугода или чуть больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", - указал Ткаченко.

Снос же "Родины-матери" глава Минкульта считает не только совершенно неуместным, но также невозможным по финансовым причинам, сложившимся из-за полномасштабной войны с Россией.

"Сносить памятник, который является одной из визитных карточек Украины, который смотрит на восток, который является огромной аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть, на что тратить средства. У нас недостроен - потому что нет средств в бюджете, потому что они пошли на оборону и на поддержку социальной сферы - музей Голодомора, нам нужно построить музей героев Небесной сотни, а заниматься демонтажем "Родины-матери" можно только в болезненном воображении "ярых патриотов", - заявил он.

Кроме этого, министр напомнил, что "нужно работать" и с уже более чем 450 объектами культуры, которые получили повреждения или были вовсе разрушены в результате войны.

Напомним также, что глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает необходимым сохранить герб СССР после его демонтажа с "Родины-матери" и передать в музей. Он также отмечал, что хотя этот монумент и не нравится многим, он сам по себе является уникальным инженерным сооружением и одной из визитных карточек Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com