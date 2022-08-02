В Минкульте назвали топ-10 названий улиц для переименования в рамках дерусификации

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил список десяти наиболее распространенных урбанонимов, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь. Об этом говорится в сообщении Минкульта.

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"Проанализировав ситуацию, сложившуюся в топонимическом пространстве Украины, Экспертный совет обратил внимание на то, что значительное количество имен собственных, обозначающих такие элементы пространственной структуры города как улицы, площади, проспекты и так далее, связано с россиянами, чьи жизнь и деятельность, по большому счету, не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре, и которые в большинстве случаев не родились здесь", - сказано в нем.

Так, в десятку наиболее часто встречающихся топонимов входят названные в честь таких людей как Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Иван Мичурин, Валерий Чкалов, Максим Горький, Юрий Лермонтов, Александр Суворов, Владимир Маяковский, Александр Матросов и Владимир Комаров.

"В условиях широкомасштабного вторжения РФ в Украину следует учитывать, что враг даже топонимику использует как манипулятивный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого русского мира", - заявил министр Александр Ткаченко.

По его словам, именно полномасштабная война стала катализатором для ускорения процесса устранения из культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса "того русского, что десятилетиями внедрялось как великая русская культура".

"С целью минимизации влияния советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев, установления исторической справедливости и восстановления украинской историко-национальной топонимики Экспертный совет МКИП рекомендует в ходе проведения переименований улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других урбанонимов рассмотреть возможность замены вышеуказанных названий", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что в начале июля указанный экспертный совет Минкульта разработал рекомендации для местных властей для переименования топонимов или определения судьбы памятников в рамках русификации.

Отметим также, что 18 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете на присвоение географическим объектам названий, так или иначе связанных с Россией.