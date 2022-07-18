Рада прийняла в першому читані законопроект про дерусифікацію топонімів в Україні

Верховна Рада має намір ввести в Україні заборону на присвоєння географічним об’єктам назв, які так чи інакше пов'язані з Росією. За відповідний законопроект №7253 в першому читанні проголосувало 253 депутати. Жоден не проголосував проти і лише один (Сергій Швець зі "Слуги народу") утримався.

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Після цього парламентарі також 231 голосом вирішили скоротити термін підготовки законопроекту до другого читання (за звичною процедурою нардепи мають 14 днів на подачу правок, за скороченою - тиждень). У цьому випадку, окрім Швеця, від голосування утрималися члени фракції "Європейська солідарність" (усі присутні, крім Володимира Ар'єва), двоє представників "Батьківщини" та шестеро "Голосу".

Законопроектом пропонується заборонити присвоєння об’єктам топонімів, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн.

Також заборона найменування стосується імен діячів, що здійснювали державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на окупованих територіях України або перебували в РФ та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів.

Нагадаємо, що законопроект було подано ще на початку квітня групою з 50 депутатів на чолі з представником президента у Конституційному суді Федором Веніславським ("Слуга народу").

При цьому в пояснювальній записці автори дають зрозуміти, що закон у разі його ухвалення стосуватиметься і російськомовних назв населених пунктів та вулиць, які не були перекладені українською мовою для офіційного вжитку на українській мові, а використовуються у транслітерованій формі.

Серед таких прикладів згадуються, зокрема, міста Сєвєродонецьк, Южне, Южноукраїнськ та Первомайськ, селище Арбузинка, села Спокойствіє, Надеждівка, Переводчикове та Луч.

Ініціатори вважають, що ухвалення законопроєкту забезпечить зменшення впливу РФ на внутрішню політику України та світогляд громадян, створить передумови для "запобігання агітаційно-пропагандистській діяльності вороже налаштованих до України осіб", прискорить дерадянізацію та дерусифікацію країни та сприятиме зміцненню духу та моралі української нації.