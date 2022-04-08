76% українців виступають за дерусифікацію топонімів в Україні

76% українців підтримують перейменування вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані із Росією. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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При цьому 13% респондентів виступають проти такого кроку, 9% ставляться байдуже, а ще 2% не змогли відповісти. Зокрема, серед молоді до 35 років це підтримали б 74% опитаних, серед осіб старших за 50 років – 75%, а от серед представників середньої вікової категорії – 80%.

На заході України перейменування топонімів, що асоціюються з Росією, підтримують 90%, у центрі країни – 77%, на півдні – 66%, на сході – 62%.

Опитування було проведене 6 квітня серед 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що 5 квітня 50 депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт №7253, який передбачає заборону присвоєння географічним об'єктам в Україні назв, що звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта або її пам'ятки, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати та події.

При цьому в пояснювальній записці до документа його автори дають зрозуміти, що мають на увазі і застосування цієї норми до російських назв населених пунктів та вулиць, які не були перекладені українською мовою, а використовуються офіційно у транслітерованій формі. Серед таких прикладів згадуються, зокрема, міста Сєвєродонецьк, Южне, Южноукраїнськ та Первомайськ.

Зазначимо, що останнє опитування "Рейтинга" також показало, що вже 64% українців вважають неможливим відновлення дружніх стосунків з росіянами після війни, 81% підтримують підвищення податків для бізнесу, що працює з РФ, а 86% виступають за заборону проросійських партій.