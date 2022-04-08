Кількість українців, що виключають відновлення дружби з росіянами, за місяць зросла у півтора рази — до 64%

Вже 64% українців вважають у принципі неможливим відновлення дружніх стосунків із росіянами через деякий час після закінчення війни. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

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Ще 22% респондентів вважають, що такий сценарій можливий через 20-30 років, 7% — через 10-15 років, а 4% вважають, що таке відновлення можливе вже протягом декількох років.

При цьому більшість опитаних не вірять у відновлення таких відносин у всіх макрорегіонах. Зокрема, на сході України (Харківська область та Донбас) у це в принципі не вірять 51% опитаних, а на заході – 76%.

Зазначимо, що згідно з опитуванням, проведеним "Рейтингом" 8-9 березня, цей варіант відповіді обрали лише 42% респондентів, зокрема 36% на півдні, 38% на сході, 49% на заході.

Нове ж опитування було проведено за тією ж методологією серед 1200 респондентів шляхом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо також, що це дослідження показало, що кількість жителів України, які вважають росіян і українців одним народом, за трохи більше ніж вісім місяців з моменту минулого аналогічного опитування впала вп'ятеро — до 8%.