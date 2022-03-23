90% українців вважають, що компенсувати втрати Україні за час війни має Росія

90% українців вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати Україні за час війни має Росія, зокрема у західних областях про це заявили 94%, а в Харківській області та на Донбасі - 78%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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При цьому 21% респондентів вважає, що це мають робити країни Європи, 17% – міжнародні організації, 12% – США, 10% – сама Україна, 2% – хтось ще. При відповіді на це питання можна було обрати кілька варіантів, але 2% все одно не змогли відповісти.

Лише 13% опитаних вважають, що для відновлення інфраструктури та економіки після перемоги у війні Україні буде достатньо близько року, більшість же у 51% назвали термін до п'яти років, 18% – до десяти років, 10% – понад десять років.

Зокрема, останній варіант обрали 14% мешканців Східної України, а перший – лише 9%. Найоптимістичніше дивиться на це молодь до 35 років: 19% вважають, що для відновлення України вистачить і року.

61% опитаних, у тому числі 71% чоловіків та 50% жінок, заявили, що готові особисто приєднатися до відновлення інфраструктури чи фінансово, чи шляхом праці на будівництві.

33% відповіли, що хотіли б, але не мають можливості. Лише 5% відповіли, що це суто справа влади. На сході України готові взяти участь у відновлювальних роботах лише 49%, тоді як 9% не готові, а 41% – хотіли б, але не можуть.

Опитування було проведене 19 березня серед 1000 респондентів з усіх регіонів, крім Криму та окупованих до 24 лютого територій Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить трохи понад 3,1%.

Нагадаємо, що раніше за підтримки української влади було запущено проект "Росія заплатить" зі збору інформації про об'єкти, що були зруйновані внаслідок війни, яку ця країна розв'язала проти України.

Крім того, раніше Міністерство культури та інформаційної політики закликало громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнувань та пошкоджень російськими військами будь-яких об'єктів історичної спадщини, культових та культурних установ.

20 березня Кабінет міністрів затвердив порядок визначення шкоди та збитків, заподіяних Україні внаслідок збройної агресії РФ, який описує 15 категорій таких втрат.