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"Для Гааги": Мінкульт розпочав збір даних про руйнування окупаційними військами РФ об'єктів культурної спадщини
Міністерство культури та інформаційної політики оголосило збір інформації про пошкодження та руйнування об'єктів культурної спадщини, скоєні російськими окупаційними військами на території України. Про це йдеться у повідомленні відомства.
"Агресія Росії супроводжується пересуванням важкої військової техніки, ракетними та авіаударами, артилерійськими обстрілами українських міст та сіл. Закликаємо свідків руйнування культурної спадщини з усіх регіонів України надіслати фото або відео докази до МКІП через ресурс culturecrimes.mkip.gov.ua", - йдеться у ньому.
Доступні для відкритого використання дані публікуватимуться на порталі. Зазначається, що надані верифіковані матеріали надалі можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для проведення слідчих дій.
У відомстві нагадують, зокрема, що внаслідок наступу російських військ було знищено історико-краєзнавчий музей у селищі Іванків Київської області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок ракетно-бомбових ударів, завданих російськими військами по Харкову та Чернігову, частково зруйнованими та пошкодженими виявилися десятки пам'яток архітектури та історії.
Зокрема, значних руйнувань зазнали архітектурна пам'ятка – будівля колишнього кінотеатру імені Щорса у центрі Чернігова, а також історична будівля школи по вулиці Шевченка у Харкові.
Крім того, сильних ушкоджень зазнала дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці 1862 року у селі В'язівка Житомирської області та Свято-Георгіївська церква 1873 року у селі Заворичі Київської області.
Також є інформація про локальні пошкодження внаслідок російських бомбардувань Успенського собору у Харкові та ансамблю Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові.
"Зафіксовані неодноразово приклади пошкоджень саме громадських та культових споруд свідчать про невибірковість вчинених російськими військами обстрілів, що є безперечними ознаками воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією стосовно українського народу та його культурної спадщини", - наголошують у міністерстві.
В якості прикладів пошкоджень, свідоцтва яких слід надсилати, називаються ушкодження старовинних будівель (пам'ятників архітектури), історичних цвинтарів, пам'яток, релігійних споруд, творів мистецтва, пам'яток природи, будівель закладів культури – театрів, музеїв, бібліотек.
Також варто надсилати фото- та відеосвідчення руйнування археологічних об'єктів – курганів, валів стародавніх земляних укріплень, місць розкопок.
Крім цього, Мінкульт закликає повідомляти про факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування сили та зброї окупантом під час спроб пошкодження культурних об'єктів та про факти захоплення майна, пограбування окупантами музеїв, бібліотек та інших закладів культури.