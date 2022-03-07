У ДСНС показали наслідки російських авіаударів по Коростеню, Овручу та Малину (ФОТО)

Близько 21:00 6 березня по містах у північній частині Житомирської області було завдано авіаударів, що спричинили руйнування ряду будівель та загибель щонайменше однієї людини. Про це повідомили вранці у понеділок обласні управління поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Малині авіаудар прийшовся по центральній площі міста. Зруйновано двоповерхову будівлю, пошкоджено Свято-Покровську церкву, знищено три автомобілі, у прилеглих приміщеннях пошкоджено вікна, двері та стіни.

Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено вікна 13-ї пожежно-рятувальної частини. Жертв та потерпілих серед особового складу немає. При цьому до поліції надійшла інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу, 1974 року народження. Також повідомляється про трьох травмованих громадян.

У Овручі зруйновано будівлю центру зайнятості, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох п'ятиповерхових багатоквартирних житлових будинках. За даними ДСНС, повністю зруйновано два двоповерхові житлові будинки. У поліції ж зазначають, що практично знищено до десяти приватних будинків.

"Продовжуються роботи з розбору завалу підвального приміщення одного з будинків, де можуть перебувати люди. Відомо, що медична допомога надавалася двом травмованим без їхньої госпіталізації", — повідомили правоохоронці.

У свою чергу у Коростені ракетний обстріл було здійснено по центральній частині міста: пошкоджено адміністративні будівлі, вікна та стіни у прилеглих будинках, зокрема вікна школи №2. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Нагадаємо також, що в ніч проти 7 березня продовжилися бомбардування Харкова. За даними ДСНС, під завалами будівель знайшли тіла восьми загиблих. Напередодні ж противник завдав ракетного удару по аеропорту Вінниці, що призвело до загибелі щонайменше дев'яти людей.