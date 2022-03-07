Внаслідок нічних бомбардувань Харкова загинули щонайменше вісім людей

У ніч із 6 на 7 березня російські загарбники продовжили бомбардувати мирне населення Харкова. На ранок понеділка під завалами виявили тіла 8 загиблих. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

"Ворог із новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів, різних об'єктів Харкова, і сільських населених пунктів області, внаслідок чого сталася безліч руйнувань та пожеж", — розповіли у ДСНС.

Внаслідок авіаудару близько 19:00 6 березня було повністю або частково зруйновано багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, навчальні заклади та гуртожитки. У 21 житловому будинку Харкова спалахнула пожежа.

За добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. З-під завалів урятували 200 людей.

"Також пожежники під завалами виявили тіла 8 загиблих. Остаточна інформація про загиблих та постраждалих наразі уточнюється", — зазначили у ДСНС.

Крім того, рятувальники продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвалися.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надав Харкову статус "Місто-герой", як одному з міст, яке найбільше постраждало від обстрілів російських окупантів.