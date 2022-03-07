В результате ночных бомбардировок Харькова погибли по меньшей мере восемь человек

В ночь с 6 на 7 марта российские захватчики продолжили бомбить мирное население Харькова. По состоянию на утро понедельника под завалами обнаружили тела 8 погибших. Об этом сообщает Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров", — рассказали в ГСЧС.

В результате авиаудара около 19:00 6 марта были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. В 21 жилом доме Харькова вспыхнули пожары.

За сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Из-под завалов спасли 200 человек.

"Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", — отметили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил Харькову статус "Город-герой", как одному из городов, который больше всего пострадал от обстрелов российских оккупантов.