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Харьков, Гостомель, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получат статус "Город Герой" - Зеленский

Харьков, Гостомель, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получат статус "Город Герой" - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Эти города больше всего пострадали от обстрелов российских оккупантов. 

В вечернем видеообращении президент Зеленский официально присвоил почетные звания "Город-герой" пяти городам Украины.

"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие, но схожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", - сказал президент.

Звание присвоили следующим городам:

  1. Харьков.
  2. Чернигов.
  3. Мариуполь.
  4. Гостомель.
  5. Волноваха.

Также Зеленский наградил почетными государственными наградами глав областей и мэров украинских городов за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени и орденом "За мужество" ІІІ степени. 

Напомним, что в РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.