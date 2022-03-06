Харьков, Гостомель, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получат статус "Город Герой" - Зеленский

Эти города больше всего пострадали от обстрелов российских оккупантов.

В вечернем видеообращении президент Зеленский официально присвоил почетные звания "Город-герой" пяти городам Украины.

"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие, но схожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", - сказал президент.

Звание присвоили следующим городам:

Харьков. Чернигов.

Мариуполь.

Гостомель.

Волноваха.



Также Зеленский наградил почетными государственными наградами глав областей и мэров украинских городов за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени и орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, что в РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.