- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Харьков, Гостомель, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получат статус "Город Герой" - Зеленский
Эти города больше всего пострадали от обстрелов российских оккупантов.
В вечернем видеообращении президент Зеленский официально присвоил почетные звания "Город-герой" пяти городам Украины.
"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие, но схожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", - сказал президент.
Звание присвоили следующим городам:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Харьков.
-
Чернигов.
-
Мариуполь.
-
Гостомель.
-
Волноваха.
Также Зеленский наградил почетными государственными наградами глав областей и мэров украинских городов за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени и орденом "За мужество" ІІІ степени.
Напомним, что в РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.