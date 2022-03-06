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В РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса

В РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса
Фото: Anadolu Agency

Атаки будут осуществлять с применением "высокоточного оружия".

Россия намерена нанести удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает российский "Интерфакс". 

Сообщается, что атаки будут осуществлять с применением "высокоточного оружия" в рамках "выполнения задачи по демилитаризации Украины".

В РФ отметили, что на таких предприятиях украинская сторона "пытается восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий".

Напомним, что 1 марта, в Киеве российские войска обстреляли телебашню. По предварительным данным ГСЧС, в результате обстрела, по состоянию на 18:00, погибли пять человек и столько же пострадали.