В РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса

Атаки будут осуществлять с применением "высокоточного оружия".

Россия намерена нанести удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает российский "Интерфакс".

Сообщается, что атаки будут осуществлять с применением "высокоточного оружия" в рамках "выполнения задачи по демилитаризации Украины".

В РФ отметили, что на таких предприятиях украинская сторона "пытается восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий".

Напомним, что 1 марта, в Киеве российские войска обстреляли телебашню. По предварительным данным ГСЧС, в результате обстрела, по состоянию на 18:00, погибли пять человек и столько же пострадали.