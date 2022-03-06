Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить работу

Премьер-министр отметил, что правительство ограничит экспорт ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении призвал украинский бизнес возобновлять деятельность, в том числе в безопасных регионах, куда эвакуированы работники.

"Я обращаюсь к бизнесу. И к тем, кто работает, и кто в эти дни эвакуировался в другие регионы. К вам просьба, если нет опасности, собирайте своих работников и восстанавливайте производство. Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству", – заявил он.

По его словам, экономика военного положения предполагает четкое планирование потребностей, поэтому государство уже начало размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических нужд.

Также он добавил, что правительством уже принято решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

Напомним, что президент Украины Зеленский заявил, что украинцы, которые оказались без обеспечения из-за военной агрессии России, ждет по необходимости гуманитарная помощь и денежная выплата в сумме 6500 гривен.