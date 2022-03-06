Российские войска хотят лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям — ВСУ

Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины и, несмотря на потери в личном составе и технике, при поддержке авиации, сосредоточили усилия на попытке оцепления городов Киев, Харьков, Чернигов, Николаев и на выходе к административным границам Луганской и Донецкой областей, а также созданию сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях с целью лишения Украины выхода к Черному и Азовскому морям. Захватчики израсходовали почти все основные резервы и осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений из состава восточного, центрального и западного военных округов", — говорится в сообщении.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и частично Таврическом операционных районах. Группировка Объединенных сил осуществляет оборонную операцию на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении механизированные части ВСУ обороняют Харьков и Ахтырку, также продолжается оборона Чернигова. Группировка сил и средств обороны Киева продолжает устойчиво держать определенные рубежи и вести бои с целью удержания важных районов обороны на угрожающих направлениях.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, сосредотачивает усилия на противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск, говорится в сводке.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.