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Потери врага по состоянию на 23 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1703 сутки полномасштабной войны составляют 1 574 620 человек.
Потери России в войне на 23 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:
- личного состава – около 1 574 620 (+1 830) человек;
- танков – 12 439 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 597 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 51 501 (+54) ед;
- РСЗО – 2 230 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1720 (+1) ед.;
- самолетов – 449 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3003 (+6) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 577 209 (+2 067) ед;
- крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 166 088 (+447) ед;
- специальной техники – 4 851 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 140 враждебных БпЛА типа Shahed (68 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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