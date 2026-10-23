Потери врага по состоянию на 23 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1703 сутки полномасштабной войны составляют 1 574 620 человек.

Потери России в войне на 23 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 октября потеряла:

личного состава – около 1 574 620 (+1 830) человек;

танков – 12 439 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 597 (+3) ед;

артиллерийских систем – 51 501 (+54) ед;

РСЗО – 2 230 (+1) ед.;

средств ПВО – 1720 (+1) ед.;

самолетов – 449 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3003 (+6) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 577 209 (+2 067) ед;

крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 166 088 (+447) ед;

специальной техники – 4 851 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 140 враждебных БпЛА типа Shahed (68 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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