Втрати ворога станом на 23 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1703 добу повномасштабної війни становлять 1 574 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 574 620 (+1 830) осіб;

танків – 12 439 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 597 (+3) од.;

артилерійських систем – 51 501 (+54) од.;

РСЗВ – 2 230 (+1) од.;

засобів ППО – 1 720 (+1) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447) од.;

спеціальної техніки – 4 851 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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