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Втрати ворога станом на 23 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1703 добу повномасштабної війни становлять 1 574 620 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 574 620 (+1 830) осіб;
- танків – 12 439 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 597 (+3) од.;
- артилерійських систем – 51 501 (+54) од.;
- РСЗВ – 2 230 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 720 (+1) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067) од.;
- крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447) од.;
- спеціальної техніки – 4 851 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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