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Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1703-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнення.

Учора противник завдав трьох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема скинув 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10313 дронів-камікадзе та здійснили 2781 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Нова Січ, Уланове, Юнаківка, Шалигіне, Лужки та Винторівка. Авіаційних ударів зазнали райони Лужків та Хотіні.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження піхоти та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники двічі атакували в районах Уланового та Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ковалівки, Анищиного, Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Петропавлівки.

Ворожі спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили п'ять атак у районах Катеринівки, Колодязів та Лимана.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Миколаївки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Дружківки, Новоселівки, Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Світлого, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу та Мирного.

На Олександрівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбито 12 атак загарбників у районах Чарівного, Тернуватого, Верхньої Терси, Косівцевого, Воздвижівки, Копанів, Новоселівки та Білогір'я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Лук'янівського.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько

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