Втрати ворога станом на 22 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1702 добу повномасштабної війни становлять 1 572 790 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 572 790 (+2 250) осіб;

танків – 12 439 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 594 (+8) од.;

артилерійських систем – 51 447 (+44) од.;

РСЗВ – 2 229 (+1) од.;

засобів ППО – 1 719 (+3) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 997 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 575 142 (+1 750) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 165 641 (+363) од.;

спеціальної техніки – 4 846 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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