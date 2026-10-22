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Втрати ворога станом на 22 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 250 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1702 добу повномасштабної війни становлять 1 572 790 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 572 790 (+2 250) осіб;
- танків – 12 439 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 594 (+8) од.;
- артилерійських систем – 51 447 (+44) од.;
- РСЗВ – 2 229 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 719 (+3) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 997 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 575 142 (+1 750) од.;
- крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 165 641 (+363) од.;
- спеціальної техніки – 4 846 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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