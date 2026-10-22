Потери врага по состоянию на 22 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 250 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1702 сутки полномасштабной войны составляют 1 572 790 человек.

Потери России в войне на 22 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 октября потеряла:

личного состава – около 1 572 790 (+2 250) человек;

танков – 12 439 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 594 (+8) ед;

артиллерийских систем – 51 447 (+44) ед;

РСЗО – 2 229 (+1) ед.;

средств ПВО – 1719 (+3) ед;

самолетов – 449 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1 750) ед;

крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363) ед;

специальной техники – 4 846 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 181 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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