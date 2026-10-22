Карта боевых действий в Украине на 22 октября 2026 года

Продолжается 1702-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10414 дронов-камикадзе и произвели 2604 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 67 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Товстодубово, Алексеевка, Кучеривка, Рогизно, Малая Корчаковка, Бачевск, Могрица, Писаревка, Волфине, Храповщина, Суходол, Волковка, Лужки, Горняки, Улан, Барановка, Корчаковка, Шалыгино, Ободы Сумской области; Хреновка Черниговской области. Авиаудар подверглись населенным пунктам Писаревка, Кияница, Пустогород, Новоконстантиновка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района скопления живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях агрессор нанес два авиационных удара, применив шесть КАБ, совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении враг девять раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты провели девять штурмовых действий, в том числе в районах населенных пунктов Колодец, Заречное и в сторону населенных пунктов Глущенково, Дерилово и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районе Озерного и в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано семь атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населённого пункта Константиновка и в сторону Новопавловки.

Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Доброполье, Белицкое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Светлое, Краснополье, Сергеевка и Муравка.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горка и Егоровка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Павловки.

В Приднепровском направлении оккупанты проводили одно штурмовое действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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