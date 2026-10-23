Карта боевых действий в Украине на 23 октября 2026 года

Продолжается 1703-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 76 авиационных ударов, в том числе сбросил 239 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10313 дронов-камикадзе и осуществили 2781 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Новая Сечь, Уланово, Юнаковка, Шалыгино, Лужки и Винторовка. Авиационные удары получили районы Лужков и Хотини.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения пехоты и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики дважды атаковали в районах Уланового и Корчаковки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Ковалевки, Анищиного, Избицкого, Радьковки и Ольховатки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Петропавловки.

Вражеские попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили пять атак в районах Екатериновки, Колодцев и Лимана.

На Славянском направлении противник совершил одну атаку в районе Николаевки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 11 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Дружковки, Новоселовки, Константиновки, Долгой Балки и Павловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также совершал штурмы по направлениям Кучерового Яра, Светлого, Софиевки, Свободного, Нового Донбасса и Мирного.

На Александровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении отражены 12 атак захватчиков в районах Волшебного, Терноватого, Верхней Терсы, Косовцевого, Воздвижовки, Копанов, Новоселовки и Белогорья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Лукьяновского.

На Приднепровском направлении активные действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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