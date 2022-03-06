Російські війська хочуть позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського моря — ВСУ

Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України та, незважаючи на втрати в особовому складі та техніці, за підтримки авіації, зосередили зусилля на спробі оточення міст Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв та на виході до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, а також створення сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

"Окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів. Загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправлення додаткових підрозділів зі складу східного, центрального та західного військових округів", — йдеться у повідомленні.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частково Таврійському операційних районах. Угруповання Об'єднаних сил здійснює оборонну операцію на Донецькому напрямку.

На Слобожанському напрямку механізовані частини ЗСУ обороняють Харків та Охтирку, також триває оборона Чернігова. Угруповання сил та засобів оборони Києва продовжує стійко тримати певні рубежі та вести бої з метою утримання важливих районів оборони на загрозливих напрямках.

В інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ здійснює відображення ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, зосереджує зусилля на протиповітряному прикритті важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ, йдеться у зведенні.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.