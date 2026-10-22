В Украине падают цены на ячмень: сколько платят переработчики и экспортеры

За первые 19 дней октября 2026 Украина экспортировала 25 тысяч тонн ячменя. С начала 2026/27 маркетингового года экспорт составил 473 тысяч тонн против 1,03 млн тонн за аналогичный период предыдущего сезона.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

На фоне слабого спроса покупатели сокращают закупки, а цены на фуражный ячмень снижаются.

Сколько платят за ячмень

Экспортные цены спроса на фуражный ячмень составляют 6500–7000 грн/т или $140–150/т с доставкой в порты Дуная. Однако количество покупателей ограничено, а доставка из разных регионов Украины стоит 2500–3500 грн/т. Из-за этого снабжение центральных и северных областей становится экономически невыгодным .

Переработчики снизили закупочные цены на фуражный ячмень до 5000–5500 грн/т с доставкой на предприятие и покупают зерно ограниченными партиями.

На рынке других кормовых компонентов снижаются цены: фуражную кукурузу предлагают по 4500–5000 грн/т с доставкой к элеватору, подсолнечный жом — по 4000–4500 грн/т на условиях FCA-завод.

Почему спрос слабеет

В сентябре внутренний спрос со стороны переработчиков частично компенсировал низкий экспортный спрос на фуражный ячмень. Однако увеличение предложения кукурузы и подсолнечника привело к падению цен на сырье , что усилило давление на стоимость ячменя.

Солодовые заводы ограничили закупки ярового пивоваренного ячменя по цене 6700–6800 грн/т с доставкой на предприятие. Некоторые из них временно прекратили приемку из- за нехватки свободных складских помещений.

Прогноз экспорта украинского ячменя на текущий сезон составляет 2,5-3 млн тонн.

Напомним, в сентябре 2026 года Украина экспортировала 3,04 млн тонн агропродукции – на 41,5% больше, чем месяцем ранее. Более всего возросли поставки зерновых, масличных культур и продуктов их переработки.