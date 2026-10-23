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Россия массово обстреляла одну из ТЭС ДТЭК: станция прекратила генерацию электроэнергии

пожар, обстрел, ГСЧС
Вражеский обстрел повредил ТЭС ДТЭК/Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

23 октября российские войска массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки ТЭС прекратила генерацию электроэнергии.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

По данным компании, существенно повреждено оборудование.

При этом в ДТЭК не уточняют, где расположена поврежденная ТЭС.

По данным компании, с   начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 230 раз.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Ранее российские войска атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК. В результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.

Автор:
Светлана Манько

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