Россия массово обстреляла одну из ТЭС ДТЭК: станция прекратила генерацию электроэнергии

23 октября российские войска массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки ТЭС прекратила генерацию электроэнергии.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

По данным компании, существенно повреждено оборудование.

При этом в ДТЭК не уточняют, где расположена поврежденная ТЭС.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 230 раз.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Ранее российские войска атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК. В результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.