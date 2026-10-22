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Зеленский подписал законы об обмене информацией о доходах с маркетплейсов и отмене льгот на посылки

Зеленский
Президент подписал три важных закона / Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законы об отмене налоговых льгот для международных посылок стоимостью до 150 евро и внедрение автоматической передачи информации о доходах с электронных платформ в налоговую.

Как пишет Dilo , карты соответствующих законопроектов №15111-д, №16051-1 и №15460 за подписью президента опубликованы на сайте парламента.

Автоматический контроль доходов

Закон №15111-д предусматривает введение системы обмена налоговой информацией по европейским правилам. Онлайн-платформы будут передавать налоговые данные о доходах своих пользователей. Это касается деятельности через электронные сервисы, в частности, продажи товаров и предоставления услуг.

Документ должен установить правила отчетности платформ о доходах пользователей.

НДС на посылки из-за границы

Законы №16051-1 и №15460 предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению товаров, приобретенных через маркетплейсы и доставленных из-за границы.

Для онлайн-покупок стоимостью до €150 НДС будет начислять и платить электронную платформу. В то же время, некоммерческие посылки стоимостью до €45 остаются освобожденными от НДС.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о налогообложении товаров, которые украинцы заказывают через иностранные онлайн-маркетплейсы. За соответствующий документ №16051-1 проголосовали 252 народных депутата.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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