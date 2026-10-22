Зеленський підписав закони про податки на доходи з онлайн-платформ і посилки до €150

Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування податкових пільг для міжнародних посилок вартістю до €150 та впровадження автоматичної передачі інформації про доходи з електронних платформ до податкової.

Як пише Dilo, картки відповідних законопроєктів №15111-д, №16051-1 та №15460 за підписом президента опубліковано на сайті парламенту.

Автоматичний контроль доходів

Закон №15111-д передбачає запровадження системи обміну податковою інформацією за європейськими правилами. Онлайн-платформи передаватимуть податковій дані про доходи своїх користувачів. Це стосується діяльності через електронні сервіси, зокрема продажу товарів і надання послуг.

Документ має встановити правила звітування платформ про доходи користувачів.

ПДВ на посилки з-за кордону

Закони №16051-1 та №15460 передбачають зміни до Податкового й Митного кодексів щодо оподаткування товарів, придбаних через маркетплейси та доставлених з-за кордону.

Для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Водночас некомерційні посилки вартістю до €45 залишаються звільненими від ПДВ.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо оподаткування товарів, які українці замовляють через іноземні онлайн-маркетплейси. За відповідний документ №16051-1 проголосували 252 народні депутати.