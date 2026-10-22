Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,29

45,15

EUR

51,10

50,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Зеленський підписав закони про податки на доходи з онлайн-платформ і посилки до €150

Зеленський
Президент підписав три важливі закони / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування податкових пільг для міжнародних посилок вартістю до €150 та впровадження автоматичної передачі інформації про доходи з електронних платформ до податкової.

Як пише Dilo, картки відповідних законопроєктів №15111-д, №16051-1 та №15460 за підписом президента опубліковано на сайті парламенту.

Автоматичний контроль доходів

Закон №15111-д передбачає запровадження системи обміну податковою інформацією за європейськими правилами. Онлайн-платформи передаватимуть податковій дані про доходи своїх користувачів. Це стосується діяльності через електронні сервіси, зокрема продажу товарів і надання послуг.

Документ має встановити правила звітування платформ про доходи користувачів.

ПДВ на посилки з-за кордону

Закони №16051-1 та №15460 передбачають зміни до Податкового й Митного кодексів щодо оподаткування товарів, придбаних через маркетплейси та доставлених з-за кордону.

Для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Водночас некомерційні посилки вартістю до €45 залишаються звільненими від ПДВ.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо оподаткування товарів, які українці замовляють через іноземні онлайн-маркетплейси. За відповідний документ №16051-1 проголосували 252 народні депутати.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності