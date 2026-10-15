Покупки на іноземних маркетплейсах можуть подорожчати: Рада ухвалила закон про ПДВ

Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-маркетплейси. Документ передбачає нарахування ПДВ незалежно від вартості покупки.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба парламенту.

Закон про онлайн-покупки за кордоном

Верховна Рада ухвалила закон щодо оподаткування товарів, які українці замовляють через іноземні онлайн-маркетплейси. За відповідний документ №16051-1 проголосували 252 народні депутати.

Закон передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та запровадження податку на додану вартість (ПДВ) на товари, придбані через іноземні електронні платформи, незалежно від вартості замовлення.

Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонують звільнити від цього податку.

Які кошти Україна може отримати після ухвалення закону

Реалізація положень документа разом зі змінами до Митного кодексу, передбаченими законопроєктом №15460, є однією з умов отримання Україною третього траншу за програмою МВФ обсягом близько $700 млн. Також від цього залежить надання другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу на €3,7 млрд у межах позики для підтримки України обсягом €90 млрд.

Україна мала ухвалити закон до липня 2026 року відповідно до оновленого меморандуму з МВФ. У початковій версії документа терміном було визначено кінець березня, однак відповідний структурний маяк не виконали вчасно.

За оцінкою міністра фінансів Сергія Марченка, запровадження нових правил оподаткування міжнародних онлайн-покупок дасть змогу додатково залучати до державного бюджету близько 10 млрд грн щороку.

Очікується, що нові норми почнуть застосовувати з 1 липня 2027 року. Такий термін пов’язаний із необхідністю технічно підготувати автоматизований механізм нарахування та сплати податків міжнародними маркетплейсами.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1. Документ передбачає скасування чинної пільги з ПДВ для товарів вартістю до 150 євро, які надходять в Україну в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. За законопроєкт проголосували 273 депутати.