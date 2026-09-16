Податок на всі посилки: Рада ухвалила за основу закон про ПДВ для маркетплейсів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт № 16051-1, який запроваджує податок на додану вартість (ПДВ) для товарів, придбаних через закордонні маркетплейси. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Документ уносить зміни до Податкового кодексу України та передбачає нарахування ПДВ на товари з іноземних онлайн-платформ незалежно від їхньої вартості.

Згідно із законопроєктом, для покупок вартістю до 150 євро обов'язок нарахування та сплати податку покладатиметься безпосередньо на електронну платформу (маркетплейс). Водночас некомерційні посилки між фізичними особами вартістю до 45 євро пропонується звільнити від оподаткування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд повторно схвалив законопроєкти щодо оподаткування посилок. Кабінет Міністрів погодив пакет законодавчих ініціатив, спрямованих на оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, які громадяни замовляють через іноземні торговельні майданчики.