В "OLX Україна" змінився керівник: хто очолив компанію замість Катерини Онищенко

В "OLX Україна" відбулися зміни у керівному складі. З 1 жовтня 2026 року Катерина Онищенко більше не працює на посаді директора компанії, яку вона очолювала протягом дев'яти років. Тимчасово виконувачем обов'язків керівника призначили Андрія Бічука.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на видання "NV Бізнес".

У пресслужбі компанії причини кадрових змін у топменеджменті не пояснили, проте зазначили, що під керівництвом Онищенко платформа пройшла трансформацію від класичної дошки оголошень до повноцінної екосистеми для онлайн-торгівлі.

Хто очолив компанію та які завдання перед ним стоять

Андрій Бічук працює в "OLX Україна" понад 10 років і до цього призначення обіймав посаду керівника юридичного напряму. Він має значний досвід у сфері права, зокрема в галузі інтелектуальної власності та регулювання онлайн-платформ:

основним завданням на новій посаді буде забезпечення координації та співпраці між українською командою та топменеджментом міжнародної OLX Group;

також він опікуватиметься забезпеченням безперервності операційної діяльності компанії та безпеки колективу в умовах війни.

Масштаби бізнесу та фінансові показники

OLX Group є одним із найбільших цифрових маркетплейсів у світі, який розвиває торговельні майданчики на основі штучного інтелекту для купівлі та продажу автомобілів, житла, товарів для дому та пошуку вакансій. Сама група належить глобальній технологічній компанії Prosus, мажоритарним власником якої виступає південноафриканська корпорація Naspers.

В Україні платформою щомісяця користуються 23 млн людей, що робить її лідером ринку оголошень, а штат налічує 215 працівників. За даними сервісу YouControl, виторг ТОВ "Ємаркет Україна", яке розвиває "OLX Україна", у першому півріччі 2026 року зріс на 5,6% — до 1,7 млрд грн, а прибуток компанії збільшився майже на 11% і досяг 665,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник мережі SmartAss Віктор Глущенко звільняється через скандальний допис в Threads. Керівник мережі фітнес-клубів SmartAss Віктор Глущенко залишає свою посаду після скандального допису в соціальній мережі Threads.