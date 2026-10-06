У "OLX Украина" сменился руководитель: кто возглавил компанию вместо Екатерины Онищенко

В "OLX Украина" произошли изменения в руководящем составе. С 1 октября 2026 года Екатерина Онищенко больше не работает на должности директора компании, которую она возглавляла девять лет. Временно исполняющим обязанности руководителя был назначен Андрей Бичук.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на издание "NV Бизнес".

В пресс-службе компании причины кадровых изменений в топменеджменте не объяснили, однако отметили, что под руководством Онищенко платформа прошла трансформацию от классической доски объявлений до полноценной экосистемы для онлайн-торговли.

Кто возглавил компанию и какие задачи перед ним стоят

Андрей Бичук работает в "OLX Украина" более 10 лет и до этого назначения занимал должность руководителя юридического направления. Он имеет значительный опыт в области права, в частности, в области интеллектуальной собственности и регулирования онлайн-платформ:

основной задачей в новой должности будет обеспечение координации и сотрудничества между украинской командой и топ-менеджментом международной OLX Group;

также он будет заниматься обеспечением непрерывности операционной деятельности компании и безопасности коллектива в условиях войны.

Масштабы бизнеса и финансовые показатели

OLX Group является одним из крупнейших цифровых маркетплейсов в мире, развивающих торговые площадки на основе искусственного интеллекта для покупки и продажи автомобилей, жилья, товаров для дома и поиска вакансий. Самая группа принадлежит глобальной технологической компании Prosus, мажоритарным владельцем которой выступает южноафриканская корпорация Naspers.

В Украине платформой ежемесячно пользуются 23 млн. человек, что делает ее лидером рынка объявлений, а штат насчитывает 215 работников. По данным сервиса YouControl, выручка ООО "Емаркет Украина", развивающего "OLX Украина", в первом полугодии 2026 года выросла на 5,6% - до 1,7 млрд грн, а прибыль компании увеличилась почти на 11% и достигла 665,5 млн грн.

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