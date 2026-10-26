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Новые власти Сербии хотят отменить поставки оружия в Украину и остановить санкции против РФ

выборы в Сербии
Победители выборов в Сербии против передачи оружия Украине/Фото: Марко Джурица

В Сербии "Студенческий список" одержал победу на выборах и сменил власть Александра Вучича. Новые лидеры страны заявили, что полностью остановят поставки сербского оружия в Украину.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Ведущие кандидаты от политической силы подчеркнули, что новое правительство заблокирует любой экспорт вооружения и боеприпасов, в частности через западных посредников, которые в дальнейшем передают их Украине.

Таким образом, новое правительство планирует пересмотреть предыдущую политику, при которой Сербия поддерживала прочные связи с партнерами и допускала опосредованные поставки военной продукции.

Отказ от санкций против России

Наряду с блокированием оборонного экспорта представители "Студенческого списка" подтвердили, что они выступают против введения санкций ЕС в отношении России. По словам политиков, Сербия не планирует присоединяться к европейским ограничениям против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

В то же время в движении объясняют, что высокая зависимость от российского газа по ценам ниже рыночных и присутствие компании "Газпром" является острой экономической необходимостью, а не геополитическим союзом.

По данным Reuters, "Газпром" ежегодно поставляет стране около 2,2 млрд кубометров газа по ценам ниже рыночных.

Также новые власти рассчитывают на отмену американских ограничений для обеспечения импорта сырой нефти и выхода российской доли из энергетической компании NIS.

Выборы в Сербии

На внеочередных парламентских выборах в Сербии разгромную и историческую победу одержал оппозиционный "Студенческий список", набрав более 52% голосов и получив абсолютное большинство в парламенте (138–140 мандатов из 250), что положило конец многолетнему доминированию правящей партии Александара Вучича (39,3%).

Автор:
Татьяна Бессараб

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