Крупнейший мировой импортер растительного масла снизил закупки у Украины: кто занял рынок

За 8 месяцев 2026 года Казахстан увеличил экспорт растительного масла в Китай на 66%. В то же время, поставки украинского подсолнечного масла в КНР упали до минимума.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Китай остается крупнейшим мировым импортером подсолнечного масла и шрота, однако импортный рынок страны за последние пять лет демонстрирует существенную волатильность.

По данным International Trade Center, после пикового 2021 года, когда КНР импортировала 1,283 млн. тонн масла (из которых 887 тыс. тонн приходилось на Украину), закупки начали нестабильно колебаться.

В 2022 году китайский импорт сократился вдвое – до 605 тыс. тонн, из которых Украина поставила 319 тыс. тонн, а Казахстан нарастил свою долю с 1% до 11%. В следующем, 2023 году, рынок обновил рекорд, вырос до 1,521 млн тонн на сумму 1,774 млрд долларов, где украинская доля составила 582 тыс. тонн.

Однако уже в 2024 году общие закупки снизились до 1,092 млн тонн (доля Украины – 246 тыс. тонн).

В 2025 году импорт подсолнечного масла в Китай упал до 5-летнего минимума и составил всего 524 тыс. тонн. Поставки из Украины рухнули до 68 тыс. тонн. В то же время, экспорт из Казахстана достиг максимума в 147 тыс. тонн, что обеспечило ему рекордные 28% в общем объеме китайского импорта.

Экспансия соседней страны продолжается и в 2026 году. По официальной статистике, за 8 месяцев текущего года Казахстан увеличил экспорт подсолнечного масла в КНР на 66% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 190 тыс. тонн. Поставки казахстанского шрота выросли еще более существенно — более чем в 2,6 раза, достигнув 246 тыс. тонн.

Напомним, по итогам 2025/26 маркетингового года Россия стала крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, опередив Украину. Украина удерживала первое место 20 сезонов подряд – с 2005/06 до 2024/25 маркетингового года (МР).