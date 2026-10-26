PlayCity второй раз оштрафовало Tribuna: на этот раз на 5,2 млн грн

Государственное агентство PlayCity оштрафовало ООО "Спорт Сегодня", управляющее спортивным онлайн-медиа Tribuna, на 5,2 млн грн за рекламу нелегальных азартных игр. Это уже второй штраф для компании за схожее нарушение, а общая сумма санкций приблизилась к 10 млн грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение PlayCity.

Регулятор заявил, что онлайн-медиа продолжило размещать незаконную рекламу азартных игр.

В ходе мониторинга PlayCity обнаружило рекламу с использованием бренда, под которым организуют нелегальные азартные игры.

За это ООО "Спорт Сегодня" назначили финансовую санкцию в размере 5,2 млн. грн.

Это уже второй штраф Tribuna

В октябре 2025 года Tribuna уже получала штраф в размере 4,8 млн. грн. за скрытую рекламу нелегальных букмекеров.

Компания не согласилась с решением PlayCity и обжаловала его в суде. Суд первой инстанции принял сторону регулятора, после чего медиа подало апелляционную жалобу.

Таким образом, совокупный размер двух штрафов для компании составляет около 10 млн грн.

Напомним, PlayCity в 2026 году может налагать за незаконную рекламу азартных игр штраф в 5,2 млн грн. Регулятор также сотрудничает с Meta, Google, TikTok, YouTube и другими платформами для обнаружения и блокировки такого контента.