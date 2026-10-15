PlayCity оштрафовало организатора азартных игр более чем на 4,7 млн грн: что нарушила компания

Государственное агентство, осуществляющее надзор в сфере азартных игр, PlayCity по результатам внеплановой проверки выявило два нарушения в работе ООО "Слотс Ю.Эй.", работающего под брендами betking и 777. Компании назначили штрафы на общую сумму 4 755 850 грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

За что оштрафовали компанию

Наибольший штраф – 4 323 500 грн – регулятор наложил за допущение пополнения игрового баланса третьими лицами.

Еще 432 350 грн компания должна оплатить невыполнение распоряжения PlayCity по устранению предыдущих нарушений законодательства.

В пресс-службе госагентства заявили: "Продолжаем системно контролировать деятельность организаторов азартных игр. Соблюдение законодательства и выполнение требований регулятора — обязательны для всех участников рынка".

Справочно

PlayCity – государственное агентство Украины, регулирующее деятельность в сфере азартных игр и лотерей. Он работает в сфере управления Министерства цифровой трансформации Украины.

Агентство контролирует соблюдение законодательства организаторами азартных игр, проводит проверки, применяет финансовые санкции за нарушение и следит за выполнением требований регулятора. Также к его задачам относятся лицензирование участников рынка и противодействие незаконной организации азартных игр.

Напомним, PlayCity применило финансовую санкцию в размере более 4,3 млн гривен к онлайн-казино "Gorilla" из-за грубых нарушений профильного законодательства.