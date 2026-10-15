PlayCity оштрафувало організатора азартних ігор на понад 4,7 млн грн: що порушила компанія

Державне агентство, що здійснює нагляд у сфері азартних ігор, PlayCity за результатами позапланової перевірки виявило два порушення в роботі ТОВ "Слотс Ю.Ей.", яке працює під брендами betking і 777. Компанії призначили штрафи на загальну суму 4 755 850 грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

За що оштрафували компанію

Найбільший штраф — 4 323 500 грн — регулятор наклав за допущення поповнення ігрового балансу третіми особами.

Ще 432 350 грн компанія має сплатити за невиконання розпорядження PlayCity щодо усунення попередніх порушень законодавства.

У пресслужбі держагентства заявили: "Продовжуємо системно контролювати діяльність організаторів азартних ігор. Дотримання законодавства та виконання вимог регулятора — обов’язкові для всіх учасників ринку".

Довідково

PlayCity — державне агентство України, яке регулює діяльність у сфері азартних ігор і лотерей. Воно працює у сфері управління Міністерства цифрової трансформації України.

Агентство контролює дотримання законодавства організаторами азартних ігор, проводить перевірки, застосовує фінансові санкції за порушення та стежить за виконанням вимог регулятора. Також до його завдань належать ліцензування учасників ринку та протидія незаконній організації азартних ігор.

Нагадаємо, PlayCity застосувало фінансову санкцію у розмірі понад 4,3 млн гривень до онлайн-казино "Gorilla" через грубі порушення профільного законодавства.